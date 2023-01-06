شاهد.. "أحافير حية" تعود إلى عصور ما قبل التاريخ تسبح في "الموجة"!

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فقد تم التقاط مجموعة من القريدس الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وهو روبيان الشرغوف الذي عاش إلى جانب الديناصورات، على شريط فيديو وهي تسبح في بركة من الماء في "الموجة".

وكان أدار ليبوفيتش، 29 عاما، يزور التكوين الصخري عندما رأى العديد من المخلوقات الغريبة ذات الثلاثة أعين في بركة.

وأفاد مهندس الكمبيوتر هذا في حسابه على "إنستغرام" بالقول: "كنت مرتبكا جدا بسبب وجودي في وسط الصحراء وكانت هناك في البركة كائنات حية، كيف يمكن أن يكون هذا''.

وسميت على اسم المصطلح اليوناني لـ "العيون الثلاثة"، ويشار أحيانا إلى Triops باسم الروبيان الشرغوف بسبب ذيولها الطويلة المتدلية أو "الروبيان الدرع" بسبب درعها الشبيه بالخوذة.

وتحتوي هذه المخلوقات أيضا على عينين مركبتين كبيرتين وعين صغيرة، أو "عين بسيطة"، في المنتصف مع مستقبلات ضوئية تساعد في اكتشاف الضوء.

ويُشار إلى Triops باسم "جمبري الديناصورات'' لأن مظهرها الخارجي لم يتغير كثيرا عن الأحافير التي تعود إلى العصر الديفوني، منذ ما بين 419 مليونا إلى 359 مليون سنة.

ويُظهر الفيديو أربعة Triops تسبح في بركة المياه الضحلة ضمن التكوين الصخري المذهل.

وفي حين أن من النادر رؤية Triops، تم الإبلاغ عن رؤية أخرى العام الماضي وكذلك في ولاية أريزونا.

وفي أكتوبر، أيقظت الرياح الموسمية القشريات الغريبة من سبات دام عقودا.