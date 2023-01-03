الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد تساؤلات حول لقاء أردوغان والأسد..

وزير خارجية تركيا يلتقي وفدا عن الائتلاف السوري المعارض

وزير خارجية تركيا يلتقي وفدا عن الائتلاف السوري المعارض
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه عقد لقاء مع وفد عن الائتلاف السوري المعارض، أكد فيه دعمه للمعارضة السورية.

العالم - تركيا

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال أوغلو إنه التقى "رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى".

وأشار أوغلو إلى أن اللقاء ناقش آخر التطورات حول سوريا، وأضاف: "أكدنا دعمنا للمعارضة السورية والشعب السوري، ذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2254".

يأتي اللقاء تزامنا مع بوادر تقارب بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والقيادة السورية، وجدل حول اللقاء المرتقب بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.

واجتمع في موسكو مؤخرا وزراء دفاع روسيا، وسوريا، وتركيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

روابط ذات صلة

أوغلو حول إمكانية لقاء أردوغان والأسد: لنلتق نحن الوزراء ونقيّم الوضع

انقرة: لقاء الأسد وأردوغان على جدول الأعمال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

بعد تساؤلات حول لقاء أردوغان والأسد.. وزير خارجية تركيا يلتقي وفدا عن الائتلاف السوري المعارض

على ضفاف اروند شاهد: ذكريات الحاج قاسم سليماني في الدفاع عن المقدسات

منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية

حاجي زاده: قدرة المقاومة تضاعفت آلاف المرات بعد اغتيال قادة النصر

الخارجية الايرانية تقيم معرضا افتراضيا بذكرى استشهاد 'القائد سليماني'