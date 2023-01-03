وزير خارجية تركيا يلتقي وفدا عن الائتلاف السوري المعارض

العالم - تركيا

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال أوغلو إنه التقى "رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى".

وأشار أوغلو إلى أن اللقاء ناقش آخر التطورات حول سوريا، وأضاف: "أكدنا دعمنا للمعارضة السورية والشعب السوري، ذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2254".

يأتي اللقاء تزامنا مع بوادر تقارب بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والقيادة السورية، وجدل حول اللقاء المرتقب بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.

واجتمع في موسكو مؤخرا وزراء دفاع روسيا، وسوريا، وتركيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".