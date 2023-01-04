الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب رئيس جمهورية ايران: تسريع وتيرة تنفيذ ممر 'شمال جنوب'

نائب رئيس جمهورية ايران: تسريع وتيرة تنفيذ ممر 'شمال جنوب'
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، عن تسريع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع ممر الشمال – جنوب التجاري؛ مؤكدا على المسؤولين بوضع برامج دقيقة وبذل جهود حثيثة في هذا الصدد.

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القيادية للاقتصاد المقاوم الذي عقد اليوم الاربعاء برعاية نائب رئيس الجمهورية الاول؛ حيث اتخذت قرارات اساسية لتحقيق نقلة في مجال تنفيذ ممر الشمال – جنوب لترانزيت السلع وتطوير سلسلة اسعار النفط والغاز.

ونوه مخبر بدور اللجنة القيادية للاقتصاد المقاوم وخياراتها الواسعة لحل مشاكل البلاد؛ مؤكدا ضرورة بذل اكبر نسبة من الجهود لتوظيف هذه القدرات.

واضاف، ان الحكومة عازمة على متابعة المشاريع ذات الاولوية في مجال الاقتصاد المقاوم والتي ستفضي الى تطوير وتعزيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

روابط ذات صلة

مخبر: إيران والصين لديهما موقف مشترك في مواجهة الأحادية

مخبر يؤكد على تذليل العقبات المصرفية والتبادل التجاري بين طهران وبغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد قضائي عراقي يصل طهران لمتابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني

الأسد يستقبل وزير خارجية الإمارات.. مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

الشيخ قاسم: كل شهيد في سبيل المقاومة شاهد على عظمة الإسلام

بالصور.. مجلس تابيني لقادة النصر بحضور جماهيري حاشد في الموصل

السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لسوء الأحوال الجوية

شاهد.. هكذا أحيت غزة ذكرى إستشهاد الفريق قاسم سليماني