سفارة ايران في باريس: سلوك صحيفة شارلي إبدو يتعارض وحرية التعبير

العالم- ايران

واضافت السفارة في بيان، ان هذا الاجراء يدل على الموقف الانتقائي والمخادع في استخدام مبدا حرية التعبير والذي دابت هذه الصحيفة التي تفخر بسلوكها المشين ومعادتها للدين والقيم الدينية، منذ القدم على توظيفه لتبرير سلوكها المشين وعباراتها البذيئة في حق الشعوب وعقائدها ومقدساتها.

واكد البيان، على ان شارلي ابدو التي تدعي كذبا الدفاع عن حقوق المرأة، ومن خلال نشر صور بذيئة جدا ومشينة في عددها الاخير، اذ ارتكبت ابشع الاساءات في حق المراة، كشفت عن حقيقتها القائمة على استخدام النساء كأداة.

وطالبت السفارة الايرانية في بيانها ايضا، السلطات المعنية الفرنسية باتخاذ ما يلزم وعلى وجه العجالة، لمنع هذه الصحيفة من الاستمرار في اساءاتها ووقف حلمة نشر الاكاذيب والكراهية المترتبة عليها، باعتبار ذلك سيؤدي قطعا الى نتائج سيئة ومخربة على صعيد العلاقات بين الشعبين والبلدين.

وكانت صحيفة شارلي ابدو الفرنسية اقدمت على خطوة سخيفة من خلال تنظيم مسابقة دولية للكاريكتور وارفقت غلاف عددها الاخير بصور بذيئة للغاية وعبارات مشينة، ذات صلة بهذه المسابقة.