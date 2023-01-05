آية الله خامنئي: يجب إشراك المرأة الايرانية في صنع القرار

خاص بالعالم

قائد الثورة الاسلامية بيّن النظرة التقدمية والعادلة للإسلام تجاه المرأة في المجالات الإنسانية والقانونية والاسرية، ووصف سماحته ضربات الغرب المتجدد للمرأة بأنها أساسية وخائنة، واضاف اية الله خامنئي إن موقف الجمهورية الإسلامية من الادعياء الغربيين المنافقين في قضية المرأة هو المطالبة والهجوم، لا الدفاع لأن الغرب المتجدد والثقافة الغربية المنحطة مقصرون في هذا الصدد حقا، وارتكبوا الجريمة بحق سمعة المرأة وكرامتها.

وأكد آية الله خامنئي أنه لا يجب نعت النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الكامل باللادينية والمعاداة للثورة. وفي اشارة الى واقع حقوق المرأة في الغرب، قال آية الله خامنئي إن الغرب ركز على موضوع الحرية للنساء لسحبهن من بيوتهن وتوظيفهن في المصانع مقابل أجور أقل مقارنة بالرجال، مضيفا أن ما يدعيه الغرب من حرية للنساء ليس إلا أسراٌ وإهانة لهن.

وتابع قائد الثورة أن وقاحة الغربيين تبرز عندما يرفعون راية حقوق المرأة في حين توجد قضايا مثل العبودية والاتجار بالنساء والاعتراف بالمثلية الجنسية، وهم عملوا على تجييش الشارع الايراني ضد نظام الجمهورية الاسلامية لكن الوقائع اثبتت فشل مخططاتهم التخريبية.

واعرب آية الله خامنئي، عن ارتياحه الكبير للمفاهيم العظيمة والمتميزة في خطابات بعض النساء الحاضرات في اللقاء. واعتبر سماحة آية الله خامنئي، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم، المساواة بين الرجل والمرأة في المنظور الإنساني ضمن ثوابت الإسلام، حيث لا يوجد اي فرق بين الرجل والمرأة في القيم الإسلامية والإنسانية.