القوات الأميركية تجهز لقاعدة عسكرية جديدة في الرقة

العالم - سوريا

وتقع القاعدة الجديدة حسب المصادر، بين الجسرين القديم والجديد (الرشيد) في مدخل المدينة الجنوبي، وأن القوات الأميركية استقدمت مواد لوجستية وكتلاً إسمنتية، لتعزيز حمايتها.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال تعمل بسرية تامة، حيث أزالت علم الولايات المتحدة الأميركية بعد أن رفعته داخل الثكنة العسكرية، لأسباب مجهولة.

وتُظهر أنشطة الأميركيين عزمهم على العودة إلى قاعدة سابقة في الفرقة 17 في الرقة، بعد رصد آليات هندسية تعمل ضمنها تمهيداً لاعتمادها ربّما كمهبط للمروحيات الداعمة لعمليات قسد في مدينة الرقة وأريافها.

وتنتشر القوات الأميركية الداعمة في 28 موقعاً وقاعدة شرق سوريا ضمن محافظتي الحسكة ودير الزور في مناطق سيطرة قسد وتتموضع في محيط وداخل وبالقرب من آبار النفط والغاز حصراً، وتضم هذه القواعد أكثر من ألفي جندي أميركي