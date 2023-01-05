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مقتطفات من كلام قائد الثورة الإسلامية في لقاء مع جمع من النّساء النّخب في البلاد

مقتطفات من كلام قائد الثورة الإسلامية في لقاء مع جمع من النّساء النّخب في البلاد
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

على أعتاب ذكرى الولادة للسيّدة الزّهراء (ع)، التقت مجموعة من النساء المثقّفات والأمّهات النّخب والناشطات في المجالات الثقافيّة والاجتماعيّة والعلميّة، صباح الأربعاء 4/1/2023، مع الإمام الخامنئي. خلال اللقاء، وصف قائد الثورة الإسلاميّة نظام الرأسماليّة في الغرب بأنّه نظامٌ ذكوري يتفوّق فيه رأس المال على الإنسانيّة. ووصف سماحته «الغرب المتجدد» بأنه «مجرم ومذنب بحق المرأة»، ووجّه خطابه إلى الحضور مطالباً إياهنّ بفضح هذه «النظرة الكارثية للغرب».

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