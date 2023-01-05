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تفكيك خلية ارهابية في محافظة سيستان وبلوجستان

تفكيك خلية ارهابية في محافظة سيستان وبلوجستان
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

 أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان العميد "محمد قنبري"، اعتقال تسعة من افراد خلية إرهابية في المحافظة.

العالم - ايران

وقال العميد قنبري في تصريح له اليوم الخميس، إن عناصر هذه الخلية المخلة بالأمن نفذت هجمات مسلحة لاغتيال ثلاث افراد منتسبين إلى دوريات الشرطة على ثلاث مراحل مختلفة.

وأضاف :أصيب عدد من قوات الأمن نتيجة هذا الهجوم، اثنان منهم يرقدان في المستشفى للعلاج.

وتابع: تمكنت الشرطة بدعم استخبراتي والنشاط المستمر، التعرف على أفراد العصابة وبتفتيش مخبأ هذه الخلية تم الكشف عن كمية من السلاح والمعدات.

وأشار إلى أننا حصلنا على أدلة تثبت علاقة الخلية بالمجموعات المناوئة للثورة الاسلامية في الخارج، لافتاً إلى أن عدد أفراد هذه العصابة في المحافظة يبلغ 9 أشخاص.

وشدد العميد قنبري على أن قوى الأمن الداخلي وإلى جانبها سائر القوات الأمنية في البلاد مستعدة لمواجهة جميع التحركات المخلة بالأمن وأن جميع العناصر الشريرة يخضعون لرصد ومراقبة استخبارية تامة.

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