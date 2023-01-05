تعليق الدراسة في بعض مناطق السعودية

العالم- السعودية

وأكدت الإدارة في محافظات جدة والرياض والمدينة المنورة وغيرها، تعليق الدراسة في مدارس الصفوف المختلفة، وفي منشآت التدريب التقني بمكة المكرمة وجدة ورابغ والليث وأضم والطائف وميسان ورنية وتربة والجموم.

وقد شمل تعليق الدراسة في جميع المناطق والمحافظات، المدارس والجامعات، بالاضافة إلى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالاحساء.

وتم تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع.