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حملة واسعة ضد الإرهاب الإماراتي ..

بيع "ميناء قشن" للإمارات يشعل غضب اليمنيين

بيع
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

دشن اهالي مديرية قشن في محافظة المهرة شرقي اليمن حملة لرفض اقدمت عليه مؤخرا سلطة العليمي الموالية لتحالفِ العدوان بتوقيعِ اتفاقية تقضي ببيع ميناء قشن الاستراتيجي في محافظة المهرة شرقي البلاد لشركة اماراتية.

العالم - نبض السوشيال

وتحت وسم #الامارات_تدعم_الارهاب_باليمن تفاعل اهالي اليمن وابناء محافظة المهرة مع الحملة المناهضة لصفقة بيع ميناء قشن، متوعدين بمواجهة هذه المشاريعِ وإفشالها.

وغرد عادل الحسني على تويتر بان "الإرهاب الإماراتي يستمر في الأراضي اليمنية بأشكال متنوعة منذ يومه الأول والذي خلف آلاف الضحايا من قتلى وجرحى ومعتقلين ومعدمين، وهناك من لا يزال يطبل لهذا الكيان الغاشم".

حساب "الشامخة" غرد قائلا "#الامارات_تدعم_الارهاب_باليمن وتهدف السيطرة على الموانى باستخدام ورقة الارهاب بعد فشل كل مشاريعها واجندتها"

واضاف حساب الشامخة أن الامارات دولة ارهابية تدعم الارهاب والعصابات الارهابية في اليمن وفق تقارير محلية ودولية، داعيا لتحقيق دولي باستخدامها ورقة الارهاب لتصفية حسابات سياسية.

كذلك اشار انيس منصور الى الجرائم وعمليات الاغتيال التي نفذتها خلايا اماراتية في عدن ومناطق سيطرتها في اليمن.

بدوره اشار عبدالحميد السلطان الى ان المدعو (أبو العباس) ذراع الإمارات في محافظة تعز، كان قياديا في تنظيم القاعدة، ثم قدمت له الإمارات دعما عسكريا ومعدات عسكرية لا يمتلكها الجيش والأمن التابع للشرعية نفسها. بعد سنوات من خدمتها، أزاحت الإمارات أبو العباس عن الاضواء وابقت على خلاياه في تعز.

كما اشار مختار الرحبي الى ان الإمارات كانت وستظل الداعم الأول لكل مليشيات الدمار والقتل والإرهاب ومشروعها مشروع ارهاب، موضحا انها تدعم المناطقية والعنصرية والمذهبية لكي يظل اليمن متفرق يعيش في حرب مستمرة .

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