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شاهد .. مسيرات في صنعاء تحت عنوان 'الحصار حرب'

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع باقي المحافظات مسيرات حاشدة تحت شعار "الحرب حصار".

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الإخبارية في اليمن، إن المسيرات توحدت فيها الهتافات والشعارات للتنديد بإجراءات الحصار التي يفرضها العدوان السعودي الأميركي على الشعب اليمني.

وأكدت الحشود الغفيرة أن استمرار الحصار على الشعب اليمني وكل الإجراءات في هذا الإطار هي حرب اقتصادية واستمرار لسياسات التجويع ضد الشعب اليمني الممتدة لسنوات.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات، قد دعت، أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجماهيري الكبير اليوم الجمعة، في مسيرات (الحصار حرب) في العاصمة صنعاء والمحافظات، مشددة على أهمية المشاركة الواسعة في هذه المسيرات للتنديد باستمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي والتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

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شاهد .. مسيرات في صنعاء تحت عنوان 'الحصار حرب'

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