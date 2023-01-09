حكومة الإحتلال الجديدة تتخذ إجراءات عنصرية ضد الفلسطينيين

العالم - مراسلون

حتى العلم الفلسطيني بات ممنوعا من رفع هامته في الداخل المحتل، وبات بقرار من وزير الامن القومي بن جفير من يرفع العلم مهدد بالاعتقال.

والعبرة بالطبع ليس العلم ولكن العبرة بنفي الوجود الفلسطيني على الارض الفلسطينية، كل ذلك يحدث بعد ان منح بعض العرب تطبيعا سهلا وميسرا للكيان الاسرائيلي فهل سيبقى الامر كذلك في زمن بن غفير.

اليوم يعلن نتنياهو من مقعده والى جانبه غلاة التطرف في كيان الاحتلال بان مخططه استكمال التطبيع مع العرب، وبينما يعلن ذلك يخرج بن جفير من الحكومة الى المسجد الاقصى، مقتحما امام الكاميرات في رسالة الى العرب فحواها ان لا ارتباط بينكم وبين ما يحدث هنا في فلسطين.

لا بل تعالوا الى فلسطين مطبعين وزائرين وامنحوني الضوء الاخضر كي امارس عنصريتي بحق من تطلقون عليهم الاشقاء .

وهكذا لا تنتهي الحكاية والكل يبقى بانتظار من يقول لحكومة العنصرييين في تل ابيب كفى.

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