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مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب' بمأرب اليمنية

مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب' بمأرب اليمنية
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

شهدت مديرية الجوبة بمحافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان "الحصار حرب ".

العالم- اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة، التي تقدّمتها قيادات في السلطة المحلية والمكتب الإشرافي والمشايخ والوجهاء، اللافتات ورددوا الشعارات المنددة باستمرار الحصار على الشعب اليمني منذ ثماني سنوات، مؤكدين أن" الحصار المفروض على اليمن هو حالة حرب معلنة".

وفي المسيرة ألقيت كلمات أكدت أن" الحصار جزءاً لا يتجزأ من الحرب العدوانية، التي يشنها تحالف العدوان الأمريكي – السعودي - الإماراتي على اليمن، في محاولة لإخضاع الشعب اليمني للوصاية الخارجية".

ودعت الكلمات إلى "تعزيز اللحمة الداخلية وتفويت الفرصة على العدو في تمزيق الداخل، وإسناد الجبهات بالرجال والمال لردع تحالف العدوان وإرغامه على رفع الحصار الجائر".

وحمّل المشاركون في المسيرة" المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الحصار والمعاناة، التي لحقت بأبناء الشعب اليمني".

وأكد بيان المسيرة "أهمية التعبئة الشاملة والاستنفار للجبهات وإسنادها بالرجال والمال، حتى تحقيق النصر، مجددا التأكيد على الصمود والثبات في التصدّي لقوى العدوان والمرتزقة، وتقديم المزيد من التضحيات حتى رفع الحصار وطرد الغزاة والمحتلين من كل شبر في أرض اليمن".

وحذّر البيان "قوى العدوان من مغبة وعواقب أي تصعيد عسكري في الجبهات، واستمرار الحصار على اليمن، واحتجاز سفن الوقود والبضائع والسلع"، مؤكدا أن "استمرار الحصار سيواجه برد عسكري سيؤثر ويوجع تحالف العدوان بشكل غير مسبوق".

وجدد "التأكيد على استمرار وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لاتخاذ ما يلزم لردع العدوان، وما تراه مناسباً من خيارات لرفع الحصار"، مطالبا "القوات المسلحة والأبطال إلى أن يكونوا على مستوى عالٍ من الجهوزية واليقظة".

وحث بيان المسيرة "كافة أبناء الشعب اليمني للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، والحذر من مخططات العدو في إثارة وزعزعة الأمن والاستقرار والنيل من الصمود الشعبي".

وأكد المشاركون في المسيرة أن" القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية الأساسية والمركزية للأمة"، منددين بالجرائم الصهيونية التي ترتكبها عصابات يهودية بحق الشعب الفلسطيني، واقتحامها للمسجد الأقصى".

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