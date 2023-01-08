اليمن.. "مركز عين الإنسانية" يدين جرائم الجيش السعودي في القرى الحدودية

العالم - اليمن

وبحسب بيان صادر عن المركز أن المدفعية التابعة للجيش السعودي استهدفت في الساعات الماضية المدنيين بالقذائف المدفعية في مديرية شداء الحدودية التابعة لمحافظة صعدة واسفر هذا الاستهداف الهمجي للمدنيين العزل عن استشهاد مواطن وإصابة 11 مدنياً معظمهم اصاباتهم خطيرة.

وأكد المركز أن هذه الجرينة تضاف الى سلسلة جرائم بشعةٍ ترتكبها المدفعية التابعة للجيش السعودي بحق المدنيين الابرياء من سكان المديريات الحدودية بمحافظة صعدة بشكل شبه يومي.. موضحا أن هذا الاستهداف يأتي في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف السعودي ومرتزقته بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية وخاصة في المناطق والمديريات الحدودية التابعة لمحافظة صعدة يقابله غض للطرف من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح المركز أن هذه الجريمة هي وسابقاتها وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل.

وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق فيما ترتكبه دول التحالف والميليشيات التابعة لها من جرائم بحق المدنيين الأبرياء في المناطق والمديريات الحدودية بمحافظة صعدة.

كما أدان المركز صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.