الصين ترفض دواء أمريكيا لعلاج كورونا وتكشف السبب

العالم-اسيا والباسفيك

وأعلنت الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية في الصين، أن دواء "باكسلوفيد" الفموي من "فايزر"، لن تتم إضافته إلى القائمة، وذلك لأن الشركة الأمريكية طلبت سعرا مرتفعا للغاية، خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات الأسعار، التي اختتمت أمس الأحد، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

في المقابل، أشارت الإدارة إلى أن كلا من دوائي "أفزودين" المحلي، و"قينغفي بايو"، وهو دواء صيني تقليدي يستخدم على نطاق واسع لتخفيف أعراض "كوفيد-19"، نجحا في إبرام صفقة خلال المفاوضات.

وبعد إضافة الدوائين، قالت الإدارة الوطنية لأمن الراعية الصحية في الصين، إن قائمة السداد الطبي ستحتوي على أكثر من 600 نوع من الأدوية، التي ثبت أنها تخفف من الحمى والسعال وأعراض "كوفيد-19" الأخرى.

كما أدرجت سلطات أمن الرعاية الصحية المحلية، عددًا من أدوية "كوفيد-19" في قوائم السداد المؤقتة، بناءا على قدرة الأموال المحلية.

وسيظل دواء "باكسلوفيد" مشمولا بالتأمين الصحي العام داخل الصين، حتى تاريخ 31 مارس/ آذار المقبل.

وكانت الصين قد وافقت على دواء "باكسلوفيد" في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، لكنه لم يكن متاحا على نطاق واسع جزئيا بسبب تكلفته المرتفعة، إذ يصل سعر العلبة إلى 340 دولار أمريكي.

وأدى اتفاق مؤقت مع الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية في الصين، إلى خفض هذا السعر إلى المستشفيات إلى 279 دولار، وكان إدراجه في قائمة السداد الوطنية سيخفض سعره إلى 103 دولار، وفقا لتقرير في صحيفة "إيكونوميك أوبزرفر".