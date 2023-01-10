شاهد..لعبة فيديو تساهم في حملة تضليل إعلامي واسعة

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لكن هذه التكنولوجيا المتطورة باتت مصدرا لبث المعلومات المضللة والخاطئة عبر الإنترنت وخداع الناس.



هذا ما يفعله البعض معتمدا على مقاطع من ألعاب فيديو حربية ومرفقا إياها بعبارة 'بث مباشر' و'خبر عاجل' لإعطائها طابعا أكثر واقعية .



وقال كلير واردل المشاركة في إدارة مركز 'إنفورميشن فيوتشرز لاب' التابع لجامعة براون:"هذه الصور 'تذكر إلى أي مدى يمكن خداع الناس بسهولة، المطلوب من الناس أن يعرفوا كيف يتحققون من صحة هذه الصور وكيف يتثبتون من البيانات الوصفية، تفاديا للوقوع في هذه الأخطاء خصوصا وسائل الإعلام'.



شركة 'بوهيميا إنتراكتيف' التشيكية والتي طورت استوديوهاتها لعبة 'ارما ثلاثة أعربت عن استيائها من الالتباس الحاصل مع صور لمعارك حقيقية واستخدامها في البروباغندا الحربية.



مشيرة الى أنه رغم التصدي لهذه المحتويات من خلال الإبلاغ عنها للمنصات تطرح يوميا على الإنترنت مقابل كل فيديو يتم سحبه عشرة فيديوهات أخرى.



وقال نك ووترز من موقع 'بيلينغكات'لتقصّي صحة الأخبار عبر الإنترنت:"لدي شبهات بأن الأشخاص الذين ينشرون هذه المحتويات ليسوا إلا متصيدين إلكترونيين يريدون أن يروا كم عدد الأشخاص الذين في إمكانهم الإيقاع بهم'.كشف زيف فيديوهات (أرما 3) ليس صعبا لكن كثيرين لا يتمتعون بالقدرات لرصد التضليل الإعلامي.



وقد وقعت وسائل إعلامية في الفخ من بينها قناتا 'رومانيا تي في' و'أنتينا 3' الرومانيتان اللتان نشرتا مقاطع فيديو قديمة من لعبة 'أرما 3'، مقدمة إياها على أنه تظهر معارك في أوكرانيا حتى أن وزيرا سابقا للدفاع ومسؤولا استخباريا سابقا علقا على الصور باعتبارها حقيقية.



ويرى الخبراء أن الادعاءات المستندة إلى هذه المقاطع يمكن كشف زيفها بصورة أسهل مقارنة بالمقاطع المعدة بتقنية'ديب فايك' أي التزييف العميق التي تستخدم فيها برمجيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور مشابهة إلى حد التطابق مع الواقع وهو أسلوب يعتمد بصورة متزايدة من جانب الأوساط الإجرامية.

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