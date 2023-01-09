الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كبير مستشاري وزير الخارجية يؤكد عزم إيران على مواصلة دعم سوريا

كبير مستشاري وزير الخارجية يؤكد عزم إيران على مواصلة دعم سوريا
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني لدى استقباله معاون وزير الخارجية السوري ، عزم إيران على مواصلة دعمها لسوريا مثل مرحلة محاربة الإرهاب ، لا سيما على صعيد إعادة إعمار هذا البلد بمشاركة الشركات الفنية والهندسية الإيرانية.

العالم - ايران

والتقى أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السوري ، الذي يزور إيران على رأس وفد ، اليوم (الاثنين) ، مع علي أصغر خاجي ، كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات السياسية والدولية في سوريا.

وأكد الطرفان في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب خاجي في هذا اللقاء بالانفتاحات القائمة في العلاقات الخارجية وتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا ، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاستمرار في دعم سوريا مثل مرحلة محاربة الإرهاب ، لا سيما على صعيد إعادة إعمار هذا البلد عبرمشاركة الشركات الإيرانية الفنية والهندسية بما في ذلك المؤسسات الخاصة.

وأعرب معاون وزير الخارجية السوري عن تقديره للدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا وشدد على ضرورة استمرار هذه المساعدة.

روابط ذات صلة

لبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.. سوسان يبدأ زيارة لإيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كندا تفرض اجراءات حظر على فردين و3 كيانات من إيران

جامعة "هارفارد" و صحيفة "شارلي ايبدو".. وفضيحة "حرية التعبير" الغربية

بالفيديو.. الصحة بغزة تدقُّ ناقوس الخطر مع استمرار منع إدخال الأجهزة الطبية

الیمن..70 خرقاً لقوى العدوان في الساحل الغربي

كدخدائي: اغتيال الحاج قاسم سليماني جريمة غير مسبوقة في التاريخ

شاهد.. محور المقاومة شوكة في عين حكومة نتنياهو