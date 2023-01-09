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ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة كاليفورنيا إلى 12 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة كاليفورنيا إلى 12 قتيلا
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد القتلى الأمريكيين، إثر عاصفة كاليفورنيا إلى 12 شخصا.

العالم _ الأميرکيتان

وأفاد حاكم ولاية كاليفورنيا، بأن 12 مواطنا لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات خلال الأيام الـ 10 الماضية، وهذا العدد أكبر من عدد المواطنين الذين لقوا حتفهم، إثر الحرائق التي نشبت في غابات الولاية خلال العامين الماضيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، حالة الطوارئ في كاليفورنيا، بسبب العاصفة الثلجية، وأصدر تعليماته للجهات المختصة، بتكثيف وتنسيق جهود الإغاثة، وتقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ الأرواح، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت سلطات الولاية، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 500 ألف مواطن، أمس الأحد، و115 ألفا اليوم الاثنين.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، يوم الخميس، أن موجة الثلوج الكبيرة والفيضانات في كاليفورنيا، جاءت نتيجة الجبهة الهوائية الباردة، التي اجتاحت الساحل الغربي للولايات المتحدة.

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