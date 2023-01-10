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مستشار لأردوغان يدعو لسيطرة تركيا على جزء من حلب

مستشار لأردوغان يدعو لسيطرة تركيا على جزء من حلب
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

دعا مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أثناء حديثه عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إلى عودة حلب إلى سيطرة تركيا، ذلك في وقت تسعى فيه أنقرة إلى إعادة العلاقات مع دمشق.

العالم - سوريا

ونقلت "وكالة اوقات الشام الاخبارية" عن موقع "وسائل إعلام تركية"، قولها إن أقطاي، وهو مستشار رئيس “حزب العدالة والتنمية” أطلق دعوة مثيرة للاهتمام بالتزامن مع الجهود التي يبذلها الحزب الحاكم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد سنوات عديدة من القطيعة.

وفي حديثه في برنامج بثته قناة “أولكي تي في”، قال أقطاي إن “تركيا تدخلت آنذاك في حلب لمنع وقوع مجازر كبيرة. ولو لم تتدخل تركيا لكانت هناك مذابح كارثية للغاية”.

واضاف أقطاي: “أعتقد أن هذا هو ما يجب أن تطالب به تركيا، يجب وضع حلب تحت السيطرة التركية”.

وأشار أقطاي إلى ضرورة ضمان هذا الوضع مؤقتا، وإذا تم ذلك، يمكن لحوالي 2 مليون سوري العودة طواعية.

ويأتي هذا التصريح بعد ايام من إعلان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد على جدول الأعمال.

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