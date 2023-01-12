الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

طريق مرصوف في قاع المحيط الهادئ.. مشهد يحير العلماء !

طريق مرصوف في قاع المحيط الهادئ.. مشهد يحير العلماء !
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

في مشهد محير، فوجئت بعثة استكشافية في شمال جزر هاواي بطريق مرصوف بما يشبه الطوب الأصفر تحت أعماق المحيط الهادئ على بعد 1000 متر، حسب ما ذكر موقع “ساينس أليرت” العلمي.

العالم - منوعات

فحين كانت السفينة الاستكشافية “نوتيلوس” تجري عمليات مسح للشعاب المرجانية بمحمية باباهاناوموكواكيا، فوجئ العلماء بما يشبه الطريق المرصوف.

وتعد باباهاناوموكواكيا واحدة من أكبر مناطق الحماية البحرية في العالم، وهي أكبر من جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة، علما بأن العلماء استكشفوا فقط قرابة 3 بالمئة من قاع تلك المحمية.

وأظهر مقطع فيديو للمنظمة، لحظة تعثر الباحثين الذين كانوا يشغلون مركبة لسبر أعماق البحار بالمنطقة المرصوفة بالطوب.

كما فوجئوا بالأشكال الغريبة للصخور البركانية في المنطقة التي تم رصدها.

ويرجح الباحثون أن تكون المنطقة المرصوفة قد تشكلت على الأغلب بفعل التسخين والتبريد الناتج عن الانفجارات البركانية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

3 عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية

وجود هدف في الحياة يطيل العمر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"عرين الأسود" تنفي مزاعم الاحتلال اعتقال أي من عناصرها في نابلس

صحافي يمني يوضح كيف قرارات حكومة المرتزقة تسبب معاناة اليمنيين

كيف تعالج ارتفاع ضغط الدم فورًا فى المنزل بدون أدوية؟

طريق مرصوف في قاع المحيط الهادئ.. مشهد يحير العلماء !

عرنوس يتفقد مطار دمشق الدولي وعملية اعادة تأهيله

السفارة الإیرانیة تتعاطف مع أسر ضحايا الهجوم الإرهابي في أفغانستان