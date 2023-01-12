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الرئيس الايراني يرعى مراسم افتتاح مشاريع اقتصادية في يزد

الرئيس الايراني يرعى مراسم افتتاح مشاريع اقتصادية في يزد
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

برعاية الرئيس الايراني السيد ابرهيم رئيسي أقيمت صباح اليوم الخميس في مدينة يزد مراسم افتتاح 16 مشروعا صناعيا في قطاعي الماء والكهرباء وبدء تنفيذ مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي الى محافظة يزد الصحراوية.

العالم - ايران

خلال زيارته الثانية إلى محافظة يزد، أكد السيد إبراهيم رئيسي في مراسم بدء تنفيذ مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي إلى المحافظات الوسطى في إيران ومنها محافظة يزد وبالتزامن افتتاح 16 مشروعا صناعيا في قطاعي الماء والكهرباء، ان حكومته عازمة على تنفيذ مشاريع كبرى، معتبرا ان تنظيم مشاكل البلاد يعتمد فقط على الإدارة الصحيحة لمختلف الموارد والقدرات.

وأضاف: إن توفير المياه وحل مشاكل الناس المتعلقة بقضية المياه من الأعمال الخالدة ، وكمال هذا العمل يتوقف على جهود العمال والمهندسين لحل عقدة من مشاكل الناس.

وتابع السيد الرئيس: إيران بلد مليء بالقدرات المختلفة ، وقد أثبت الشعب والمسؤولون أننا لسنا مستعدين للاستسلام في مواجهة ضغوط الاستكبار الشاملة.

وقال الرئيس: "بدء المشروع الكبير لنقل المياه من الخليج الفارسي إلى المحافظات الوسطى من البلاد مهمة كبيرة وأنا أطلب من جميع المسؤولين والمعنيين تقليل الفترة الزمنية لاكمال هذا المشروع قدر المستطاع".

وأشار الى أن العدو يحاول أن يضعنا في مأزق بفرض عقوبات قاسية ، وقال: إن الاسراع في بداية التنفيذ والاتمام السريع لهذه المشاريع يثبتان أن الأعداء عاجزون وسيعجزون امام إرادة الشعب الإيراني.

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الرئيس الايراني يرعى مراسم افتتاح مشاريع اقتصادية في يزد

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