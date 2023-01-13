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بالفيديو.. الشيخ السعودي الذي تعرض للظلم بسبب موقفه من الإساءة للنبي محمد (ص)

الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "نحو الحرية" مقطع فيديو من خطاب الشيخ خالد الراشد الذي يعلن موقفه من حملات الإساءة للنبي محمد ﷺ ويتعرض للظلم الكبير من الحكومة السعودية.  

العالم - السعودية

جاء في هذه التغريدة: "الشيخ خالد الراشد تعرض لظلم كبير بسبب موقفه من حملات الإساءة للنبي محمد ﷺ !"

وخالد بن محمد الراشد (1970-) هو داعية إسلامي سعودي، سلفي، كان إمام وخطيب جامع فهد بن مفلح السبيعي ـ بالخبر. والمشرف العام على موقع قوافل العائدين والعائدات. وفي خطبة شهيرة بعنوان "يا أمة محمد" انتصر فيها لرسول الله ﷺ واحْتجّ فيها على الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ وطالب بإلغاء سفارة الدنمارك، إلا أن الحكومة السعودية حاكمته بالسجن لمدة 15 سنة وذلك في سبتمبر 2005م وانتهت مدة حكمه في 2020 إلا أن السلطات السعودية لم تفرج عنه بعد.

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