اليمن.. شهيد و 5 إصابات بنيران الجيش السعودي على صعدة

العالم - اليمن

وأفاد مراسل "المسيرة" في صعدة بإصابة 4 مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح جراء اعتداءات الجيش السعودي المتواصلة على مديريتي شدا ومنبه.

وكان استشهد شخص، اول أمس الخميس، بقصف صاروخي للجيش السعودي على مديرية شدا.

كما شنت طائرات العدوان التجسسية ثلاث غارات على مديرية شدا بالتزامن مع قصف صاروخي سعودي.

يشار إلى أن 16 شخصا بينهم مهاجر إفريقي سقطوا ما بين شهيد وجريح الأسبوع الماضي، إثر قصف مدفعي سعودي على مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين.

يأتي ذلك في ظل التصعيد المستمر للجيش السعودي على المديريات الحدودية والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين في ظل صمت أممي ودولي مطبق.