السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. شهيد و 5 إصابات بنيران الجيش السعودي على صعدة

اليمن.. شهيد و 5 إصابات بنيران الجيش السعودي على صعدة
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

استشهد شخص واصيب 5 آخرون يوم الجمعة، بنيران الجيش السعودي على مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمال غرب اليمن.

العالم - اليمن

وأفاد مراسل "المسيرة" في صعدة بإصابة 4 مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح جراء اعتداءات الجيش السعودي المتواصلة على مديريتي شدا ومنبه.

وكان استشهد شخص، اول أمس الخميس، بقصف صاروخي للجيش السعودي على مديرية شدا.

كما شنت طائرات العدوان التجسسية ثلاث غارات على مديرية شدا بالتزامن مع قصف صاروخي سعودي.

يشار إلى أن 16 شخصا بينهم مهاجر إفريقي سقطوا ما بين شهيد وجريح الأسبوع الماضي، إثر قصف مدفعي سعودي على مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين.

يأتي ذلك في ظل التصعيد المستمر للجيش السعودي على المديريات الحدودية والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين في ظل صمت أممي ودولي مطبق.

روابط ذات صلة

اطفال اليمن في ظل العدوان السعودي + فيديو

المشاط يناقش مع الوفد العماني ما يتعلق بمسار السلام

السيد الحوثي: اللوبي الصهيوني يسعى باستهدافه المرأة ضرب بنية المجتمع

استشهاد امرأة وطفليها وإصابة آخر بانفجار لُغم لمخلفات العدوان بالحديدة اليمنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. شهيد و 5 إصابات بنيران الجيش السعودي على صعدة

واشنطن قد تتخلف عن سداد الديون للمرة الأولى في تاريخها

أمير عبداللهيان: لا ننوي التدخل في شؤون لبنان الداخلية

الأمم المتحدة: غوتيريش مستعد للوساطة لوقف القتال في أوكرانيا

الولايات المتحدة واليابان تدعوان إلى التسوية السلمية حول تايوان

الأردن وفلسطين 'في بيت النار'.. رئيس وزراء أردني أسبق :يجب إنهاء الخلافات التي تعطي تل أبيب قوة لا تستحقها