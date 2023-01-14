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وزير الخارجية الايراني في بيروت.. مواصلة دعم لبنان شعبا وحكومة ومقاومة

وزير الخارجية الايراني في بيروت.. مواصلة دعم لبنان شعبا وحكومة ومقاومة
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان من بيروت مواصلة دعم لبنان شعبا وحكومة ومقاومة.

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وزير الخارجية الايراني في بيروت.. مواصلة دعم لبنان شعبا وحكومة ومقاومة

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