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السلطة الفلسطينية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

السلطة الفلسطينية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية، اليوم السبت، أن "انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بحقوقه"، مشيرة إلى أن "تزايد هذه الجرائم تدلل على أن العام الجاري سيكون أسوأ من العام الذي سبقه".

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الجاري إلى استشهاد 12 مواطنا، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وأوضح البيان، أن "الاحتلال يمارس جرائم القتل خارج القانون، والإعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، بهدف القتل، واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي ضد الشعبنا"، كما طالبت "محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم".

وقتل شابان فلسطينيان، في وقت سابق اليوم، "برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين".

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