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شاهد.. في ذكرى الثورة التونسية هل تحققت آمال الشعب؟

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

رأت الخبيرة بالشؤون المغاربية، سهام عزوز أن آمال التونسيين في بلد متطور اقتصاديا بعد ثورة عام 2011 قد ضاعت.

العالم - خاص بالعالم

وقالت عزوز، في حديث لبرنامج"مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن ان الثورة التونسية ضاعت وضاعت معها آمال التونسيين في بلد متطور اقتصاديا ويتمتع بحرية التعبير، وموضحة أن سبب ضياع الثورة التونسية هو استغلال الثورة من قبل أجندة خارجية وداخلية وتوجيهها حسب مصالح هذه الاجندة حسب تعبيرها.

وببيّنت الخبيرة بالشؤون المغاربية، أن الاجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 جولية عام 2021 كانت في اطار مشروع وطني من أجل احداث تغييرا ملموسا في المشهد السياسي التونسي، ولكن التراكمات وحالة الاحتقان التي خلفتها العشر سنوات الماضية قبل استلام سعيد السلطة وعدم استطاعته في احتواء الاصلاحات وعدم وجود مستشارين اقوياء، وعدم الاتكال على ترسانة اجراءات قوية كانت من أهم اسباب فشل هذا المشروع الوطني.

واعتبرت عزوز، وصف اجراءات سعيد في 25 جولية عام 2021 بالانقلاب بأنه اتهام سياسي من قبل جهات خارجية، بسبب عدم رغبة قيس سعيد في ركوب قطار التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

رأت الخبيرة بالشؤون المغاربية، أن الشعب التونسي اليوم، ليس مع المعارضة ولا مع مسار قيس سعيد وكل ما يحتاجه حكومة انقاذ اقتصادية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. في ذكرى الثورة التونسية هل تحققت آمال الشعب؟