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سلطات الاحتلال تستدعي "أمين سر حركة فتح" بالقدس

سلطات الاحتلال تستدعي
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمين سر حركة "فتح"في القدس شادي مطور.

العالم - الإحتلال

وإقتحمت قوات الاحتلال منزل مطور في حي بيت حنينا بالقدس، وسلّمت عائلته أمر استدعاء لتسليم نفسه فورا.

وشهدت الأيام الأولى من 2023 ونهاية عام 2022 الماضي ارتفاعا في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لاسيما مدينتي نابلس وجنين اللتان تعرضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام السنة.

وظهر في مدن الضفة الغربية خلال شهور 2022 تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود التي اتخذت من البلدة القديمة في نابلس مقراً لها وكتيبة بلاطة ونابلس وجنين وغيرها.

وتعتبر انتهاكات الاحتلال المتصاعدة شكلا من أشكال التعدي الواضح على القانون الدولي وتعتبر خرقاً لكل الاتفاقات الدولية التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن دانت دولا ومؤسسات دولية متعددة انتهاكات الاحتلال، كما صدرت تقارير متعددة تحذر من استمرارها دون وجود استجابة من قوات الاحتلال التي تواصل التغول على الدم الفلسطيني.

ومرارا وتكرارا طالبت السلطة والفصائل الفلسطينية دول العالم بالتدخل من أجل لجم اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تحرك فعلي بهذا الخصوص على الأرض حتى الآن.

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