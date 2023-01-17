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ضرورة اخضاع الاحتلال لصفقة تبادل أسری مع المقاومة

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الأكاديمي والباحث السياسي د. سعيد يقين علی ضرورة اخضاع كيان الاحتلال الاسرائيلي لصفقة تبادل أسری مع المقاومة الفلسطينية.

العالم - مع الحدث

وقال د. سعيد يقين هناك حاجة وطنية وحاجة انسانية لاطلاق سراح ما يمكن اطلاق سراحهم من الاسری الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشار الی اطلاق سراح الأسير الفلسطيني كريم يونس في الاسبوع السابق، قائلاً: هذا الاسير، قضی 40 عاماً في سجون الاحتلال وهناك العديد من المناضلين الفلسطينيين منذ ثلاثة عقود، يقضون ماتبقی من حياتهم، أسری في سجون الاحتلال.

ونشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفيرا منغستو يدعو فيها حكومته الى الإفراج عنه.

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير لوباني، ان الطريق الوحيد للتعامل مع الاحتلال هو تطبيق نموذج بيروت.

وحذر لوباني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم من تجربة المجرب في التعامل مع الحكومة الجديدة الاسرائيلية، موضحاً ان الفلسطينيين جربوا جميع انواع الاتفاقيات مع الصهاينة وكانت النتيجة زيادة الاستيطان، زيادة المستوطنين، زيادة العداء، وانفتاح باب التوطين والاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال.

وشدد علی ان السبيل الوحيد المتبقي امام الفلسطينيين هو وحدتهم وتعزيز قوتهم والاتكال علی المقاومة.

وأوضح ان الاحتلال، عندما احتل بيروت، واجهه اللبنانيين بالقتال وعندما رأی البنادق، انسحب من بیروت وعندما هاجم غزة، واجهه أهالي غزة بالسلاح، ما ارغمه ايضاً علی الانسحاب.

وأكد ان ما يجري اليوم في الضفة المحتلة هو الحل الأوحد لمواجهة الاحتلال وعلی القيادة الفلسطينية دعم واسناد جميع اهالي الضفة علی كل المستويات لاسيما المادية والمعنوية والتسليحية ودعمهم في المنتديات الدولية.

وبيّن لباني انها المرة الاولی تصطدم حكومة الاحتلال بشعب يقاتل جنودها الموكلين باعتقال الفلسطينيين، فقبل هذا كان الجنود الصهاينة يدخلون أي بيت بالضفة الغربية ويعتقلون كل من يريدون، لكن المعادلة تغيرت وأصبح لكل اقتحام كلفة وهذا ما ارغم الاحتلال علی استخدام 26 كتيبة عسكرية في الضفة الغربية.

https://www.alalam.ir/news/6510003

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ضرورة اخضاع الاحتلال لصفقة تبادل أسری مع المقاومة

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