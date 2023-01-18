الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات العراقية المشتركة وقوات البيشمركة تبحثان 6 ملفات أمنية

القوات العراقية المشتركة وقوات البيشمركة تبحثان 6 ملفات أمنية
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

بحثت قيادتا العمليات المشتركة والبيشمركة في العراق، اليوم الأربعاء، 6 ملفات أمنية.

العالم - العراق

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان انه "استمرارا للتنسيق والتعاون الامني ولتنفيذ الخطط والرؤى المشتركة، التقى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم، في مقر القيادة رئيس أركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزيز والوفد المرافق له من إقليم كردستان العراق، بحضور هيئات واقسام القيادة".

واضاف البيان ان "المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها ادامة وتعزيز التنسيق والتعاون الامني لمجابهة التحديات ومناقشة الخطط والروئ المستقبلية ذات العلاقة بامن القواطع ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها وعمليات ضبط الحدود، فضلاً عن تبادل المعلومات وتفعيل وتوحيد الجهد الاستخباري وتقيم ومتابعة وتحليل ماتم انجازه عام 2022، واستراتيجية العمل المشترك لعام 2023".

روابط ذات صلة

العراق..الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في الطارمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الثورة الإسلامية: نحن بحاجة إلى وحدة الكلمة والتآزر في جميع انحاء ايران

رئيسي: على الحكومة إزالة مصادر الفساد وتحسين مستوى معيشة الشعب

انطلاق محاكمة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري الأسبق بوتفليقة

القوات العراقية المشتركة وقوات البيشمركة تبحثان 6 ملفات أمنية

قوانين حكومية تكرس القمع وحظر الحريات في السعودية

مساعد وزير الصحة: ايران تحتل المرتبة الأولى اقليميا والـ 15 عالميا في إنتاج العلوم