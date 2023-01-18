القوات العراقية المشتركة وقوات البيشمركة تبحثان 6 ملفات أمنية

العالم - العراق

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان انه "استمرارا للتنسيق والتعاون الامني ولتنفيذ الخطط والرؤى المشتركة، التقى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم، في مقر القيادة رئيس أركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزيز والوفد المرافق له من إقليم كردستان العراق، بحضور هيئات واقسام القيادة".

واضاف البيان ان "المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها ادامة وتعزيز التنسيق والتعاون الامني لمجابهة التحديات ومناقشة الخطط والروئ المستقبلية ذات العلاقة بامن القواطع ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها وعمليات ضبط الحدود، فضلاً عن تبادل المعلومات وتفعيل وتوحيد الجهد الاستخباري وتقيم ومتابعة وتحليل ماتم انجازه عام 2022، واستراتيجية العمل المشترك لعام 2023".