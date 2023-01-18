قصف تركي على موقعين بمنطقة كردستان العراق

العالم - العراق

وقال مدير ناحية سميلان في قضاء جومان، شاخوان حسين، في تصريح لـ"مؤسسة كردستان الفضائية" إنه في الساعة 2:30 من مساء اليوم، وبذريعة وجود مواقع حزب العمال الكردستاني، قامت طائرات حربية تركية بقصف كهف تالة سوت في سفح جبل كوشينة قرب قرية كزنه بناحية سميلان.

وأضاف أن قوات البيشمركة تنتشر في المنطقة لكن القصف وقع بعيداً عن مواقعها.

وحول حجم الخسائر، أوضح أن القصف لم يوقع أي إصابات في صفوف المدنيين، ولا يُعرف بعد إذا ما كانت هنالك خسائر لدى حزب العمال.

وأشار إلى القصف كان عبارة عن غارة واحدة، وأثار هلع سكان القرى القريبة، لكن المنطقة استعادت هدوءها الآن.

وبالتزامن مع ذلك، تعرضت قرية بيجوانان في قضاء سيدكان للقصف التركي أيضاً، دون معرفة حجم الأضرار والخسائر حتى الآن.