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وسط اشتباكات عنيفة..

شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

استشهد شابان، فجر اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بـ"استشهاد كل من القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين والشهيد المدرس جواد بواقتة برصاص الاحتلال خلال اقتحاها لمخيم جنين".

وكانت اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين ومحيطه فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين وقوات الاحتلال.

وبدورها قالت كتيبة جنين :"مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويستهدفون قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص".

وأضافت في تصريحات مقتضبة :"مجاهدونا يتمكنون من تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال ويعطبون آلية ويلحقون أضرار بألية أخرى بشكل مباشر".

وتابعت كتيبة جنين:" بعون الله وتوفيقه تمكنا من استهداف قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقق إصابات مباشرة".

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