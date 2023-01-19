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رغم انتهاء محكوميته.. الانتهاكات مازالت تطال القحطاني!

رغم انتهاء محكوميته.. الانتهاكات مازالت تطال القحطاني!
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالت زوجة المعتقل في سجون النظام السعودي محمد فهد القحطاني إن الانتهاكات مازالت تحيط بزوجها بعد 87 يوما من الاخفاء القسري و58 يوما منذ انتهاء محكوميته.

العالم - السعودية

ونشرت زوجة القحطاني عبر منصة تويتر كاتبة: "مازالت الإنتهاكات مستمرة على زوجي وقد أمضى 87 يوماً في #الإخفاء_القسري و 58 يوماً منذ انتهاء محكوميته! نتعجب أين العدالة في حق د #محمد_فهد_القحطاني".

يذكر أن أحكام قاسية بالسجن و المنع من السفر صدرت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان السادة محمد بن فهد القحطاني و أبو بلال عبد الله الحامد في التاسع من آذار 2013، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض وقد صدر بحق محمد بن فهد القحطاني حكم بالسجن عشر سنوات، في حين صدر بحق أبو بلال عبد الله الحامد حكم بالسجن خمس سنوات، إلى جانب تثبيت حكم سابق بالسجن ست سنوات.

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