الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران توقع مذكرة اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي

إيران توقع مذكرة اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

وقعت إيران اليوم الخميس، مذكرة اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

العالم - إيران

ووقّع على الاتفاقية من الجانب الإيراني نائب وزير التجارة ورئيس منظمة تنمية التجارية الإيرانية عليرضا بيمان باك، ومن الجانب الآخر وقّع وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي أندريه سلبنيف.

وأعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في وقت سابق، أن طهران استكملت محادثاتها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، مؤكدًا أن الاتفاقية بانتظار التصديق.

وقال جلالي للصحفيين: "المفاوضات بين إيران وسكرتارية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة، استكملت".

وبحسب السفير، فإن الخطوة التالية تتمثل في المصادقة على الاتفاقية، من خلال برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك البرلمان الإيراني.

جدير بالذكر، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، لديها حاليًا اتفاقية مؤقتة، للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة.

وتم توقيع الاتفاقية المؤقتة، في عام 2018؛ وكان من المفترض أن تنتهي صلاحيتها في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.غير أنه، بنهاية عام 2021، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوراسية، على تمديدها 3 سنوات، أو إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم.

ووقعت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان)، التي تقدر سوقها بنحو 190 مليون مستهلك المذكرة المذكورة.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

روابط ذات صلة

تعزيز التعاون الاقتصادي المستديم بين إيران وروسيا يؤدي لازدهار المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واقع الصهاينة في ظل تفاقم الفقر + فيديو

بالفيديو.. كاميرا العالم في لقاء حصري مع الاسير الفلسطيني ماهر يونس بعد 40 عاما في الاسر

انصار الله في قلب اليمنيين .. الشعب مع من يخدمه

إيران توقع مذكرة اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي

"نحو الحرية".. الموقف السعودي من فلسطين لا تأخذه من مطبع، خذه من الداعية القرني!

البصرة/بايش يشعل ملعب "جذع النخلة" بهدف ضد عُمان