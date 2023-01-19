الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

معتقلو الرأي البحارنة يجددون مطالبهم بتحسين وضع السجون

معتقلو الرأي البحارنة يجددون مطالبهم بتحسين وضع السجون
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

جدد سجناء البحرين دعواتهم الى تحسين ظروف السجون التي تفتقر الى ادنى الظروف الانسانية.

العالم - البحرين

واعاد سيد أحمد على حسابه في منصة تويتر نشر خبر بي بي سي عربية كاتبا: "سجناء البحرين السياسيون يجددون دعواتهم إلى تحسين ظروف السجن".

ومن بين مطالب السجناء اقامة صلاة الجمعة والغاء الحبس الانفرادي غير المبرر.

وكانت جمعية الوفاق الوطنية، قد دعت البحرينيين في تغريدة بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني إلى الانضمام إلى حملة على الإنترنت تنطلق في 20 من الشهر الحالي، بعنوان "صرخة المظلوم"، تضامناً مع المعتقلين السياسيين.

وقالت الوفاق إن 678 سجيناً سياسياً وقعوا على عريضة جديدة لتحسين ظروف السجن.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الحالي، قدم 162 سجينا سياسيا التماسا إلى النظام البحريني لتحسين الأوضاع في سجن جو المركزي.

وطالب السجناء بـ"حلول شاملة ودائمة"، مشيرين إلى أنهم سبق لهم تقديم شكوى إلى إدارة السجن، لكنهم لم يتلقوا أي رد.

روابط ذات صلة

الانهيار المعيشي للمواطنين البحرينيين وسرقة الصهاينة لاراضيهم

٦٧٨ معتقلا سياسيا في البحرين يطلقون نداء استغاثة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تويتر: شبكة مختصة بالغسيل الرياضي لتلميع صورة بن سلمان!

مواقع التواصل: إبن سلمان تدفق أموال السعودية لغايات سياسية

اصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال في جنين

بالمفاوضات النووية... أميرعبداللهيان: مستعدون لاتخاذ الخطوات الأخيرة نحو الإتفاق

معتقلو الرأي البحارنة يجددون مطالبهم بتحسين وضع السجون

شاهد: هذه هي السعودية في عهد ابن سلمان.. أب محتار في تربية بناته!