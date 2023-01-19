معتقلو الرأي البحارنة يجددون مطالبهم بتحسين وضع السجون

العالم - البحرين

واعاد سيد أحمد على حسابه في منصة تويتر نشر خبر بي بي سي عربية كاتبا: "سجناء البحرين السياسيون يجددون دعواتهم إلى تحسين ظروف السجن".

ومن بين مطالب السجناء اقامة صلاة الجمعة والغاء الحبس الانفرادي غير المبرر.

وكانت جمعية الوفاق الوطنية، قد دعت البحرينيين في تغريدة بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني إلى الانضمام إلى حملة على الإنترنت تنطلق في 20 من الشهر الحالي، بعنوان "صرخة المظلوم"، تضامناً مع المعتقلين السياسيين.

وقالت الوفاق إن 678 سجيناً سياسياً وقعوا على عريضة جديدة لتحسين ظروف السجن.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الحالي، قدم 162 سجينا سياسيا التماسا إلى النظام البحريني لتحسين الأوضاع في سجن جو المركزي.

وطالب السجناء بـ"حلول شاملة ودائمة"، مشيرين إلى أنهم سبق لهم تقديم شكوى إلى إدارة السجن، لكنهم لم يتلقوا أي رد.