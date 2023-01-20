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تنديدا بسياسات ماكرون.. تظاهرات تاريخية تعم شوارع باريس +فيديو

الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

ما يزيد عن المليون والنصف مليون متظاهر في شوارع فرنسا احتجاجا على قانون التمديد في سن التقاعد وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسط تنديد بسياسات الرئيس ايمانويل ماكرون والحكومة والعنف المفرط للشرطة.  

العالم - مراسلون

خميس أسود كسواد هذه السيول البشرية التي اجتاحت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، في مظاهرة وصفت بالتاريخية توحدت خلالها مختلف النقابات العمالية كما لم تتوحد منذ سنوات، يجمعها في ذلك مطلب واحد، لا لتمرير قانون الترفيع في سن التقاعد إلى 64 سنة الذي يسعى ماكرون وحكومته إلى تفعيله منذ سنوات.

ما يزيد عن المليون ونصف مليون متظاهر في شوارع فرنسا، كان النصيب الأكبر منها في شوارع باريس، وانطلاقا من ساحة الجمهورية جابت المسيرة شوارع العاصمة رافعة شعارات تندد بسياسات ماكرون وحكومته التي تستنزف طاقة الطبقات العمالية لصالح الأثرياء.

المظاهرة لم تكن حكرا على الفرنسيين وشاركت فيها أيضا أطياف واسعة من العمال الأجانب تتقدمهم الجالية العربية الرافضة لتردي الاوضاع الاقتصادية وغلاء الاسعار بشكل كبير.

ما يزيد عن ثلاثة آلاف شرطي طوقوا المظاهرة واشتبكوا بين الفينة والأخرى مع المحتجين وتم استعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع أكثر من مرة.

ويذكر ان البلاد شهدت أيضا اضرابات عامة في عديد القطاعات وتلويح النقابات بمزيد منها ومواصلة التعبئة العامة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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تنديدا بسياسات ماكرون.. تظاهرات تاريخية تعم شوارع باريس +فيديو

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