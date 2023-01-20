ماكرون يطرح خطة جديدة لزيادة الإنفاق العسكري وتحديث الجيش الفرنسي

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جاء ذلك خلال لقاء ماكرون وأفراد القوات المسلحة الفرنسية بقاعدة مون دو مارسان الجوية في إقليم ليلاند. وحسب موقع قناة “فرانس 24″، ستبلغ بذلك الميزانية 400 مليار يورو بعد أن كانت 259 مليارًا لعدة سنوات إثر تخفيض كبير في الميزانية.

زيادة الإنفاق العسكري

ستزيد الميزانية المخصصة للاستخبارات العسكرية 60%، على فترة تمتد إلى 7 سنوات. وقال ماكرون في كلمته التي وجهها إلى العسكريين، إن “الميزانية المخصصة للاستخبارات العسكرية وهيئة الاستخبارات والأمن الدفاعي ستتضاعف، بهدف استباق الصراعات العسكرية”.

ومن المقرر أن يعرض مشروع البرمجة العسكرية الجديد على البرلمان، شهر مارس المقبل، للموافقة عليه.

تحديث الجيش الفرنسي

ذكر الإليزيه في بيان أنه ينبغي الآن تغيير السياسة العسكرية المعتمدة على صيانة الجيوش، إلى سياسة تحويلها جذريًّا، وأضاف: “جيوشنا يجب أن تكون أكثر كفاءة وعملية”.

وأشار البيان إلى أن الحرب الدائرة في أوكرانيا، دفعت الأوروبيين الأكثر تحفظًا إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم سياستهم الدفاعية. وأنفقت ألمانيا بالفعل العام الماضي أكثر من 100 مليار يورو على عمليات تحديث جيشها.