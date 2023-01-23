رئيس مجلس الدوما الروسي يزور طهران على رأس وفد برلماني

العالم - خاص بالعالم

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف شدد ونظيره الروسي فياتشيسلاف فولودين على التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وأكد قاليباف ضرورة تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي المشترك بين البلدين لمدة خمسة وعشرين عاما في أسرع وقت، داعيا الى استثمار العلاقات العميقة بين طهران وموسكو على جميع الصعد.

وأشار قاليباف الى وجود بعض التحديات، ومنها اجراءات الحظر المفروضة على روسيا وايران، وهو ما يدعو البلدين الى مزيد من التنسيق والتعاون المشترك.

بدوره، قال فولودين ان العلاقات الروسية الايرانية تتبع مسارا ايجابيا وان العلاقات بين رئيسي البلدين تدل على وجود علاقات ثنائية جيدة ، مضيفا بان مجلس الدوما الروسي سيبذل كل جهده لتنفيذ ما قررته اللجنة العليا المشتركة .



واشار فالودين الى ان الاتفاقية المبرمة مع ايران ،ليست فقط اتفاقية استراتيجية بل تشكل ارضية لتطوير التعاون في كافة المجالات وتعتبر بمثابة بناء جديد للتعاون بين البلدين بأكثر ما يمكن.

كما اشار فالودين الى التهديدات والتحديات الماثلة امام البلدين قائلا ان ايران وروسيا تواجهان الحظر والتحديات منذ وقت طويل.

ولفت فالودين الى ان تطوير العلاقات الايرانية الروسية من شأنه تأمين المصالح القومية ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

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