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رسالة منظمة أوروبية لرونالدو: لهذا جاءوا بك الی السعودية

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

وجهت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان رسالة الى لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، تروي له فيها حكايات لم يسمعها من قبل، عن مضطهدين في السعودية.

العالم - السعودية

"لماذا لا نفوز معا في كرة القدم وحقوق الانسان؟" تحت هذا العنوان وجهت المنظمة الاوروبية السعودية رسالة الى لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، تروي له فيها حكايات لم يسمعها من قبل، عن مضطهدين في السعودية.. البلد الذي قرر أن يمضي فيه عامين كلاعب في أحد أنديته.

الحكاية الأولى كانت عن سلمى الشهاب أم لطفلين، ابنها الأصغر من عمر ابنة كريستانو الصغيرة، لكنه سيقضي اربع وثلاثين عاما من حياته محروما من أمه بسبب تغريدات طالبت بها بحقوق النساء ومعتقلي الرأي في السعودية.

كذلك علي السبتي الذي كان عمره أثني عشر عاما عندما شارك في مظاهرات مطلبية وحكم عليه بالإعدام الى جانب سبعة أطفال اخرين كبروا مثله في السجن وينتظرون تنفيذ الحكم بحقهم.

أما حكاية التعذيب والإذلال في السجون فكان بطلها محمد لباد الذي امتدت آلامه منذ اعتقاله حتى الحكم عليه بالإعدام، بعد تعرضه للضرب والجلد الوحشي على كافة اعضاء جسده بالاضافة لتعرضه لأبشع ممارسات التعذيب الذي تسبب له في اضرابات ذهنية وحالة من عدم التركيز.

الأجانب كذلك لم يكونوا بمأمن من بطش آل سعود، فقد حكم على الممرضة التونسية مهدية المزروقي بالسجن خمسة عشر عاما، لتهمية ريتويت لتغريدة.

كذلك مهى القحطاني التي تعد الأيام التي لا تعرف فيها شيء عن زوجها المدافع عن حقوق الانسان محمد القحطاني الذي غيب في السجون.

وختمت الرسالة بالقول ان كنت لا تعلم يا كرستيانو، فاعلم ان ملعب مرسول بارك يبعد اقل من خمسين كيلومتراً عن سجن الحائر الذي يقبع فيه عشرات المدافعين عن حقوق الانسان مثل عبد العزيز الشبلي وعيسى النخيفي، وقبل شهر من مجيئك اعدم امير هذه البلاد وفي يوم واحد واحد وثمانين شخصاً، واليوم جاءوا بك لاستخدام اسمك وشهرتك دون هوادة للتغطية على مجازرهم وانتهاكاتهم بحق أناس مثلك، لديهم عائلات ومهن واحلام.

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