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بارزاني يؤكد على دعمه لحكومة محمد شياع السوداني

بارزاني يؤكد على دعمه لحكومة محمد شياع السوداني
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، دعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ بنود الحكومة، فيا طالب بضمان حقوق المكونات وفقاً للدستور.

العالم-العراق

وقال بارزاني في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم، أن "ذكرى استشهاد السيد الحكيم نستعيد من خلالها ذكرى أيام النضال المشترك ضد الدكتاتورية".

وأضاف، ان "الوقت مناسب لحل جميع المشاكل وإعادة دور العراق في المنطقة"، مشددا على "ضرورة ضمان حقوق جميع المكونات وفقاً للدستور".

واكد بارزاني، "دعمه لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ بنود الحكومة"، مبديا أمله من "تنفيذ بنود اتفاقية تشكيل الحكومة".

وأشار الى، ان "بغداد ستكون أقوى إذا حصل العراقيون على جميع حقوقهم"، مبيناً "علينا العمل بروح الشراكة والتعددية والقومية والمذهبية علامة قوة العراق".

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بارزاني يؤكد على دعمه لحكومة محمد شياع السوداني

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