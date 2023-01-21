ايران، بين أفضل 15 بلد منتج للزهور والنباتات

العالم - مراسلون

إيران بامتلاكها أقاليم ذات مناخ متنوع وأنواع نباتية نادرة ومحلية، وأخصائيين من ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا النباتات الطبية وزراعة الورود و نباتات الزینة تعد واحدة من البلدان المتقدمة في مجال تصدير الزهور والنباتات في العالم.

اشجار نادرة وزهور مبهجةٌ تراها وكأنك تخرج من جو المدينة الخانق الى عبق الطبيعة الساحر لاستنشاق رحيق الأزهار والنباتات.

وقالت الخبيرة الزراعية، فاطمة محمدي بور:"لدينا زهور ونباتات، وأنواع أوراق التين، وكذلك لدينا أنواع من نباتات الفيكُس والصبار ونبات الارقطيون والبنجامين والأجلونيما.

معارض الزهور و النباتات تشكل مصدر دخل مهم لكثير من الشباب.

يعد كل من العراق و دول الخليج وأفغانستان وأوزبكستان وروسیا وماليزيا وفيتنام وأذربيجان من بين الدول التي تستورد الزهور والنباتات من إيران.

تعتبر معارض الورود والأدوات من أفضل أدوات التسويق وأکثرها فاعلية في عالم الأعمال اليوم وتساهم المعارض بشکل فعال في زيادة الانتاج والتصدير ولها تأثير کبير علی انتعاش اقتصاد المجتمعات.