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مقابل 20 مليار دولار.. السعودية تسعى للاستحواذ على "فورمولا 1"

مقابل 20 مليار دولار.. السعودية تسعى للاستحواذ على
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء سباقات "فورمولا 1" للسيارات، وذلك ضمن توسعه المستمر في قطاع الرياضة.

العالم - السعودية

وكشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، أن السعودية قدرت مجموعة السباقات بـ 20 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن قيمة أسهم "فورمولا 1" تضاعفت خلال السنوات الأربع الماضية، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 15 مليار دولار.

وكانت السعودية قد استضافت أول سباقاتها من فورمولا 1 في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسباق ثانٍ للجائزة الكبرى في مارس/ آذار 2022 في مدينة جدة الساحلية.

وسيكون الحصول على "فورمولا 1" بمثابة دفعة للسعودية، التي تعمل على بناء مضمار سباق في مدينة القدية بالقرب من الرياض، الذي تعتزم أن يكون مركزا ترفيهيا وسيكتمل بحلول عام 2030.

وفي وقت يتم بذل الأموال الطائلة، يعيش الشعب وضعاً اقتصاديا ضاغطاً، تزايدت فيه أعداد الفقراء، وتراكمت بشكل غير مسبوق أنواعا مختلفة من الضرائب والرسوم.

واعتبرت منظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الغسيل الرياضي عبر التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وما سبقه من خطوات مثل شراء نادي نيوكاسل، وإقامة الفعاليات الرياضية الكبرى، وبعض مظاهر الغسيل الترفيهي، بات يمثل توجها رسميا يستخدم للتغطية على فظائع الانتهاكات والجرائم التي يقودها رسميا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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مقابل 20 مليار دولار.. السعودية تسعى للاستحواذ على "فورمولا 1"