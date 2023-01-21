السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

"حماس": المسجد الأقصى المبارك في خطر

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

قال أسامة المزيني، القيادي في حركة "حماس"، اليوم السبت، إن المسجد الأقصى المبارك في خطر بفعل الحفريات وتدنيس المستوطنين لباحاته.

العالم - فلسطين

وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم السبت، أن تصريحات المزيني جاءت خلال وقفة نظمت في مدينة غزة من أجل "نصرة للقدس والأقصى ودعمًا للمقاومة بالضفة"، وجهت خلالها الحركة التحية للمقاومة في الضفة الغربية.

وأكد المسؤول في حماس أن "ما يحدث في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات صهيونية لا يمكن السكوت عنه؛ حيث يعتبر الأقصى ساحة نزال وعنوانا للصراع".

وأوضح أسامة المزيني أن سلطات الإحتلال مسؤولة عما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف ممنهج، حيث حذرت حركة "حماس"، مرارا، من محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني ومحاولة التغيير الواقع في باحات المسجد.

وخلال الوقفة التي نظمت اليوم، طالب القيادي في حركة "حماس"، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس "بالنفير العام لصد عدوان المحتل ومستوطنيه"، مشددا على أن غزة لن تترك الميدان وستبقى مساندة للضفة ومقاومتها.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشّيخ، قد طالب، الخميس الماضي، بمواقف عربية ودولية إزاء الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

75 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

المتطرف 'غليك' و عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. جدل بين ألمانيا وأمريكا حول إرسال دبابات إلى أوكرانيا

بالفيديو.. أوساط سودانية تعتبر مشاركة بلادها في الحرب على اليمن خطأً كارثياً

قائد الثورة يعزي بوفاة عقيلة المرجع الديني اية الله سبحاني

مجلس الشورى اليمني يدين دعم بريطانيا لإجراءات رفع سعر الدولار الجمركي

بالفيديو.. صنعاء تجدّد تأكيدها التصعيد بالعمق السعودي في حال فشل الاتفاق

الرئاسة التركية: سماح السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف أمر همجي