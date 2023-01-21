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سوريا..هزتان أرضيتان تضربان شمال غرب مدينة حمص

سوريا..هزتان أرضيتان تضربان شمال غرب مدينة حمص
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

ضربت هزتان أرضيتان متوسطتا الشدة مساء اليوم على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب مدينة حمص.

العالم - سوریا

وأوضح المركز الوطني للزلازل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي فيه، سجلت هزة أرضية أولى بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم عند الساعة 16.32 بالتوقيت المحلي، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، وتبعد مسافة 30 كم شمال غرب مدينة حمص.

وأشار المركز إلى أن سكان محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية شعروا بالهزة.

وأضاف المركز: إن محطات الشبكة سجلت أيضاً هزة أرضية ثانية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم عند الساعة 17.27 بالتوقيت المحلي، عند الحدود السورية اللبنانية، وتبعد مسافة 39 كم غرب مدينة حمص.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر سجلت مساء الـ 12 من الشهر الجاري، على بعد 43 كيلومتراً شمال غرب مدينة حماة.

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