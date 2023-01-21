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الخارجية الايرانية تدين الاساءة الى القران الكريم في السويد

الخارجية الايرانية تدين الاساءة الى القران الكريم في السويد
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، بشدة جريمة الاساءة الى الى حرمة القران الكريم التي حدثت في السويد مؤخرا.

العالم - ايران

وفي تصريح له السبت، اعرب كنعاني عن اسفه حيال هذه الجريمة النكراء، قائلا : للاسف هناك عدد من الدول الاوروبية التي لا تزال تسمح للعناصر المتطرفة الاستمرار في التحريض ضد المقدسات والقيم الاسلامية، وذلك خلافا لشعارتها الجميلة في الدفاع عن حقوق الانسان، لكنها تضمر معاداة الاسلام لديها.

واعتبر متحدث الخارجية، ان تكرار التعرض الى حرمة الكتاب السماوي لما يبغ مليارا ونصف المليار انسان مسلم، مثالا واضحا على (مخطط) نشر الكراهية والترويج للعنف ضد المسملين كافة؛ مردفا بان هذا السلوك لا يمت باي صلة الى حرية التعبير.

وختم كنعاني : ان الراي العام في العالم الاسلامي مازال يتوقع من الحكومة السويدية ان تضع حدا لتكرار السلوك المعادي للاسلام وان لا تسمح للعناصر المسيئة الى مشاعر المسلمين ان يكونوا في مامن عن العقاب.

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