العراق والتحالف الدولي، مراجعة العلاقات... الدبابات الألمانية، هل ستغير مجرى المعارك في اوكرانيا؟

العالم - بانوراما

يأتي ذلك بالتزامن زيادة الضغط الأميركي على حكومة السوداني، من خلال تقنين دخول الدولار إلى الأسواق العراقية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان الحكومة الالمانية موافقتها على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد اثنين، مؤكدة أنه سيجري قريبا تدريب قوات أوكرانية في ألمانيا.



من جانبه اكد الكرملين أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستدمر في ساحة المعركة.



على الصعيد الميداني اعلن الجيش الأوكراني انسحابه من مدينة سوليدار في شرق البلاد بعد إعلان الجيش الروسي قبل أسبوعين السيطرة عليها.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.