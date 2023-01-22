شاهد.. هكذا يحاول بن سلمان إحياء طقوس الجاهلية الأولى!

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. لم يعد هناك ما يمنع هيئة الترفيه السعودية من المجاهرة بمشروعها لتغيير هوية المجتمع السعودي. فهي أصبحت تجاهر بدعمها لأطراف وأشخاص يتبنون ثقافة غريبة عن هذا المجتمع.

ولذلك، حضرت فرقة بلاك بينك الكورية لاحياء حفل في الرياض، والفرقة معروفة بدعمها للشواذ وغير ذلك، كل هذا يحصل بينما بدأت السلطات السعودية تمنع رفع الأذان بصوت مرتفع منعا لإزعاج الناس كما تبرر، الفارق شاسع بين الإثنين أليس كذلك؟

وجاء في حساب "رادار حركة الاصالح" حول هذا الموضوع: "محمد بن سلمان يفتح البلد لفرقة بلاك بنك لإقامة حفل غنائي في الرياض. عاصمة السعودية للافساد تتزين باللون الوردي ترحيباً بالفرقة. تتكون الفرقة من أربع فتيات يدعمن الشــذوذ الجنـســي خلال حفلاتهن بشكل علني. يذهب جزء من أرباح حفلاتهن لدعم الشواذ.. سؤال :اين الشعب"؟

وغردت "مايسة" حول هذا الموضوع كاتبة: "استضافة فرقة بلاك بينك قرار كهذا، في بلد كهذا، لا يوصف بالقرار الجرئ.. وإنما يوصف بقرار الهدف منه إحياء طقوس الجاهلية الأولى".

كتب "عبد القادر كابلي"مغردا: "الهيئة الحكومية المكلفة بتنظيم حفلة فرقة بلاك بينك في السعودية، هيئة الترفيه، هي ذاتها كلّفها ولي العهد السعودي بتنظيم مسابقة للقرآن الكريم".

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