ضيف الله الشامي: إحراق نسخ من القرآن الكريم جريمة بحق المسلمين

العالم- اليمن

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اعتبر ناطق حكومة الإنقاذ "هذا العمل المشين، جريمة استفزازية لمشاعر المسلمين في العالم ، وتعبر في الوقت ذاته عن مدى الحقد والإجرام التي يكنها أعداء الأمة على الإسلام والمسلمين".

وأشار إلى أن" استمرار أعداء الأمة في إحراق نسخ من المصحف الشريف، يعكس مساعيهم الشيطانية على محاربة التعاليم والقيم والأخلاق والسلوكيات التي جاء بها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه".

ودعا الوزير الشامي، "شعوب الأمة الإسلامية والعلماء والحكومات إلى اتخاذ مواقف غاضبة إزاء جريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم، المستفزة لمشاعر المسلمين".

وطالب ناطق الحكومة، "سلطات السويد والدنمارك بمعاقبة المجرمين واتخاذ إجراءات رادعة بحق المحرضين ضد الإسلام والمسلمين والاعتذار للأمة الإسلامية، إزاء جرائم إحراق نسخ من كتاب الله عز وجل" .