أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 22 يناير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

قاليباف .. قدراتنا على الردع بلغت مستوى يحول دون مواجهتنا لأية تهديدات

- ابرار ..

القائد العام للحرس.. الأجدر بالإتحاد الأوروبي تفادي تكرار أخطائه وإلا عليه تقبل التبعات

- جمهوري اسلامي ..

تفجر خلافات بين بلدان الإتحاد الأوروبي بشأن قرار إدراج حرس الثورة بقائمة الإرهاب

- عصر ايرانيان ..

الخارجية تشجب بشدة الإساءة للقرآن الكريم بالسويد .. إستهانة بمشاعر المسلمين وترويج للكراهية

- وطن امروز ..

هلع حكومة سوناك من تفاقم الإضرابات والإحتجاجات وراء محاولاتها تعزيز صلاحيات الشرطة ببريطانيا

- قدس ..

باكستان تنفي وجود خطط لعمليات عسكرية بأفغانستان مشددة بنفس الوقت على ضرورة مكافحة الإرهاب

سياست روز..

ماكرون يزيح الستار عن طموحاته بطرح ذرائع لتبرير زيادة الميزانية العسكرية الفرنسية

- كيهان ..

محافل نفطية..هناك زيادة كبيرة في صادرات إيران النفطية رغم ضغوط الحد الأقصى الأمريكية

- مردم سالاري ..

ألمانيا تؤكد وجود عقبات قانونية تحول دون تنفيذ قرار البرلمان الأوروبي ضد إيران

- جوان ..

قوى الأمن اللبنانية تعتقل عميلا للموساد كان في مهمة جاسوسية ضد حزب الله

-آفتاب يزد ..

بلدان حلف الناتو تفشل في التوصل لإتفاق بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات لوبارد الألمانية

- آرمان امروز ..

إعتصام نواب في مبنى البرلمان اللبناني إحتجاجا على مسلسل فشل إنتخاب رئيس للجمهورية

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها (الأجدر بأوروبا معرفة حدها وحدودها ) ..

لولا جهود وتضحيات قوات حرس الثورة لكان الارهاب الداعشي التكفيري قد فرض نفسه واجندته التخريبية الوحشية على المنطقة ولكانت ظلال الارهاب الداعشي قد غطت سماء اوروبا نفسها ايضا.

( إن قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة لن يعيقها عن مواصلة التصدي للإرهاب بل سيؤدي فحسب لمواجهة أوروبا لقرارات إيرانية مضادة )

في الواقع قرار البرلمان الاوروبي غير القانوني ضد حرس الثورة انعكاس لمشاعر غضب واحباط غربية راهنت دون جدوى على الاضطرابات الاخيرة في ايران .

ان بلادنا سترد في الوقت المناسب وفي الشكل المناسب على هذا القرار وستدرك اوروبا عندها انها تجاوزت حدودها وانها اخطأت في حساباتها .

2- جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( تطرف حكومة نتنياهو سيؤجج نيران المقاومة )..

حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة هي الاكثر تطرفا وعنصرية من سابقاتها وحتى حسب مقاييس ومعايير الكيان الصهيوني نفسه , لذلك تواجه تظاهرات حاشدة بفلسطين المحتلة منذ تشكيلها قبل اقل من شهر.

( إن تصعيد حكومة نتنياهو لإجراءاتها الإستفزازية القمعية في الضفة الغربية زاد من إحتمال تفجر إنتفاضة فلسطينية مسلحة شاملة )

حيث تتعرض مدن نابلس وجنين لاقتحامات من قبل قوات الاحتلال

وتشهد اشتباكات مسلحة مع قوى المقاومة في تطورات تحمل مؤشر قرب اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة .

والواقع هو ان احتمال سقوط حكومة نتنياهو بات مطروحا بشدة في ظل هذه الاجواء وظهور خلافات على السطح بين مكوناتها..

3- جمهوري اسلامي ..

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في مقالها( لبنان والعقدة المستعصية )..

البرلمان اللبناني فشل للمرة الحادية عشرة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء المهام الرئاسية للعماد ميشال عون باكتوبر الماضي.

ولم تشهد كل جلسات التصويت البرلمانية اي تغيير مؤثر في مواقف الكتل النيابية ازاء الاسماء المطروحة لتولي المنصب الرئاسي .

( إن هناك جهودا توفيقية بين الأحزاب اللبنانية الرئيسية للخروج من مأزق إنتخاب رئيس للجمهورية ولكن من الصعب البت بنتائجها الآن)

والواقع هو ان حزب الله كثف من جهوده ومساعية لحل هذه العقدة المستعصية الا ان عدم مواكبة التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل يؤخر تحقيق هدفها .

4-عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( مسودة لائحة للرد على البرلمان الأوروبي) ..

اصدر البرلمان الاوروبي قرارا بادراج حرس الثورة في قائمة الارهاب في موقف عدائي سافر لايستند على اية ادلة واقعية , وقرار يتنافى مع القانون الدولي يعكس اتجاها اوربيا تصعيديا ضد بلادنا .

( إن إيران تتحرك لإتخاذ إجراءات مضادة للرد على هذا التصعيد الأوروبي وفي مقدمتها إعداد مسودة قرار حازم بمجلس الشورى)

وذلك للدفاع عن السيادة الوطنية , فحرس الثورة جزء لايتجزأ من الشعب الايراني ومن منظومة القوات المسلحة الايرانية , وقرار البرلمان الاوروبي الاخير تطاول على السيادة الوطنية , وعلى الاوروبيين تحمل تبعاته.

5- خراسان ..

في مقالها الذي يحمل ( الحكومة الأكثر تطرفا مقبلة على السقوط ) كتبت صحيفة خراسان ..

المحكمة العليا في فلسطين المحتلة طالبت بعزل وزير الشؤون الداخلية رئيس حزب شاس اليميني في حكومة نتنياهو الائتلافية لتورطه بقضايا فساد مالي .

( إن عزل هذا الوزير سيضاعف من الخلافات بين مكونات حكومة نتنياهو الإئتلافية , فالليكود سيفقد دعم حزب شاس في مثل هذه الحالة).

الامر الذي سيضعف موقف نتنياهو مقابل الحزبين اليمينيين الاكثر تطرفا وعنصرية اي حزب القوة اليهودية وحزب الصهيونية الدينية وقد تسقط الحكومة برمتها.

كما ان رفض طلب المحكمة العليا يعني صب الزيت على نيران الاحتجاجات الداخلية .