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العراق.. عودة 469 نازحا إلى محافظة صلاح الدين

العراق.. عودة 469 نازحا إلى محافظة صلاح الدين
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين في العراق إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، عن عودة 469 نازحا إلى محافظة صلاح الدين.

العالم - العراق

وذكرت جابرو في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوجبة الثانية من النازحين بواقع (469) نازحا بما يعادل (77) أسرة نازحة من محافظة السليمانية عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت، أن" العدد الكلي للعائدين أصبح (1,016) عائدا بما يعادل (177) أسرة عائدة، إضافة إلى شمولهم بمساعدات الإغاثة" .

وتابعت، أن "هذه العودة جاءت بالتنسيق مع قيادة عمليات سامراء والحكومة المحلية في قضاء الدجيل وكافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية والخدمية وشيوخ العشائر و وحدة تمكين المرأة في فرع الوزارة".

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