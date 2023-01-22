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إعادة الخدمة لمشاريع خدمية وصناعية حيوية في دير الزور

إعادة الخدمة لمشاريع خدمية وصناعية حيوية في دير الزور
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

بدأ رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس على رأس وفد حكومي زيارة إلى محافظة دير الزور لوضع عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية والصناعية الحيوية في الخدمة بعد أن تمت إعادة تأهيلها.

العالم - سوريا

وتمت هذه المشاريع بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 14 مليار ليرة سورية، و2.5 مليون يورو. وتشمل المشروعات قطاع الري الحكومي السابع والمحطة الرئيسية لمياه الميادين ومركزي الاتصالات في بقرص والبوليل والوحدة السكنية الأولى بجامعة الفرات ومشروع توسيع كلية العلوم في الجامعة.

كذلك تأهيل المنطقة الصناعية شرقي مدينة دير الزور، حيث تم افتتاح عشرات المحلات بعد إعادة تأهيلها، بينما هناك 100 محل قيد التأهيل حالياً.

وتسهم هذه المشروعات في تحسين الواقعين الخدمي والتنموي في المحافظة وزيادة دعم العملية الزراعية والفلاحين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين واقع التعليم الجامعي فيها واستقرار الأهالي في أراضيهم مع تأمين مختلف المستلزمات والخدمات الضرورية والأساسية.

ويرافق عرنوس في الزيارة، وزراء الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، والموارد المائية تمام رعد، والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا.

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